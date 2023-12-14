UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting sahasında Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sporting - Sturm Graz maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting ile Sturm Graz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Sturm Graz maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.