UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sparta Prag sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sparta Prag - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sparta Prag ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Real Betis maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te ve Exxen'de canlı yayınlanacak.