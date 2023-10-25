Roma - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 23:34 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 23:34