UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Brighton maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.