UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sparta Prag sahasında Aris Limassol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - Aris Limassol maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Sparta Prag ile Aris Limassol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPARTA PRAG - ARIS LIMASSOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sparta Prag - Aris Limassol maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.