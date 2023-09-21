RENNES - MACCABI HAIFA İZLE | Rennes Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... F Grubu ilk maçında Fransız ekibi Rennes sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı konuk edecek. İki takım da gruplara galibiyetle başlamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki; Rennes-Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...
Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 15:50
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... F Grubu'nda Rennes ile Maccabi Haifa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
RENNES - MACCABI HAIFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rennes - Maccabi Haifa maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.