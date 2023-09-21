UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. H Grubu ilk maçında Bayer Leverkusen, evinde Hacken'i konuk edecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı arama motorlarında araştırıyor. Peki; Bayer Leverkusen-Hacken maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte müsabakanın ayrıntıları...

Bayer Leverkusen - Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... H Grubu'nda Bayer Leverkusen ile Hacken kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Hacken maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN-HACKEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Hacken maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.