UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta sahasında Raków'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Atalanta - Raków maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... D Grubu'nda Atalanta ile Rakow kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta-Rakow maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - RAKOW MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Rakow maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.