UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... B Grubu ilk maçında İngiliz ekibi Brighton sahasında Yunan temsilcisi AEK Atina'yı konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Brighton-AEK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Brighton & Hove Albion - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda Brighton ile AEK Atina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Brighton - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BRIGHTON - AEK ATINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton - AEK Atina maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.