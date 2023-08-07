UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oluyor. Kura çekilişini canlı izlemek, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini ve maç takvimini öğrenmek isteyenler için tüm merak edilenleri haberimizde derledik.
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GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri henüz belli olmadı. Kura çekilişi tamamlandığında haberimiz güncellenecektir.
AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kazanması halinde muhtemel rakibi belli olacak. Ljubljana'ya kaybetmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi ise saat 14.00'te yapılan çekilişle Klaksvik-Molde maçının galibi oldu.