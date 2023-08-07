UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Galatasaray muhtemel rakibi kim oldu? Avrupa Ligi play-off maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Ljubljan'ya mağlup olması halinde düşeceği UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında 'UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle, Galatasaray muhtemel rakibi kim oldu? Avrupa Ligi play-off maç takvimi' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oluyor. Kura çekilişini canlı izlemek, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini ve maç takvimini öğrenmek isteyenler için tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri henüz belli olmadı. Kura çekilişi tamamlandığında haberimiz güncellenecektir.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kazanması halinde muhtemel rakibi belli olacak. Ljubljana'ya kaybetmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi ise saat 14.00'te yapılan çekilişle Klaksvik-Molde maçının galibi oldu.

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