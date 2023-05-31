UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Sevilla ile Roma kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
SEVILLA ROMA İLK 11'LER
Sevilla: Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Alex Telles, Fernando, Rakitic, Ocampos, Torres, Gil, En-Nesyri.
Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zeki, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham.
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SEVILLA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla ile Roma arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı, saat 22.00'de başladı. Mücadele TV8 ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.