Sevilla Roma maçı CANLI İZLE (Sevilla-Roma canlı anlatım) | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi final maçında İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma karşı karşıya geliyor. Maçın tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2023- 22:00