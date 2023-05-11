UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Roma - Leverkusen ve Juventus - Sevilla kozlarını paylaşıyor. Konferans Ligi'nde ise Fiorentina - Basel ile West Ham United - AZ Alkmaar karşı karşıya geliyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...
JUVENTUS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Juventus - Sevilla maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.
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ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma - Bayer Leverkusen maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
Roma - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIORENTINA - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fiorentina - Basel maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
Fiorentina - Basel maçını canlı takip etmek için tıklayın...
WEST HAM UNITED - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
West Ham United - AZ Alkmaar maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
West Ham United - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...