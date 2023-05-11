Roma - Leverkusen / Juventus - Sevilla (UEFA Avrupa Ligi - CANLI) | Fiorentina - Basel / West Ham United - AZ Alkmaar (UEFA Konferans Ligi - CANLI)

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Roma - Leverkusen ve Juventus - Sevilla kozlarını paylaşıyor. Konferans Ligi'nde ise Fiorentina - Basel ile West Ham United - AZ Alkmaar karşı karşıya geliyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 22:20