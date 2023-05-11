UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma sahasında Bayer Leverkusen'i yarı final maçında konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Roma ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Bayer Leverkusen maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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