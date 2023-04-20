UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Bayer Leverkusen kendi evinde 1-1 berabere kaldığı Belçika ekibi U.S Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Leverkusen rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Leverkusen'da goller 2. dakikada Diaby, 37'de Bakker, 60'da Frimpong ve 79'da Hlozek'in ayağından geldi.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 64. dakikada Terho'nun ayağından geldi.
Bu maçın ardından Bayer Leverkusen turnuvada adını yarı finale yazdırdı.