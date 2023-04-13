Szczesny Juventus - Sporting maçında korkuttu!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting ile karşılaşan Juventus'ta kaleci Wojciech Szczesny, göğüs ve karın bölgesinde hissettiği ağrı sonrası kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı deneyimli kaleci oyuna devam edemedi.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 00:32 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023- 00:32