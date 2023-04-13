UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ile Sporting kozlarını paylaştı.
İtalyan ekibinin kalecisi Wojciech Szczesny, ilk yarının son dakikalarında göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı.
Göğüs ve karın bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyen Polonyalı kalecisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözyaşları içerisinde oyunu terk etti.
DURUMU İYİ
Juventus, Sporting maçının 44. dakikasında, göğüs ve karın bölgesindeki ağrı nedeniyle oyundan çıkan Wojciech Szczesny'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.