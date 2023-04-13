UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Juventus sahasında Lisbon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Juventus - Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Juventus ile Lisbon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - LISBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Lisbon maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de TV8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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JUVENTUS - LISBON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus

Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic

Lisbon

Adan; Diomande, Coates, St. Juste; Esgaio, Goncalves, Morita, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao