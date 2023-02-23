Roma 2-0 Salzburg | MAÇ SONUCU - ÖZET
Roma, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Salzburg'u 2-1'in rövanşında 2-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi.
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 24.02.2023- 01:29
Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 2-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
Maçın 33. dakikasında Belotti ile öne geçen Roma, 40'da Dybala ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda skoru tutmayı başaran İtalyan ekibi, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı.