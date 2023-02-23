UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV Eindhoven - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda PSV Eindhoven ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Sevilla maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.