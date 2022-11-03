Rennes - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rennes - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes ile AEK Larnaca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rennes - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - AEK Larnaca maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.