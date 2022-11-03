Olympiakos - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos sahasında Nantes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Olympiakos - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPİAKOS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Nantes maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.