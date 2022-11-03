UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Monaco, evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 4-1'lik skorla kazandı ve grubunu 2. sırada bitirdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında Monaco, Kızılyıldız'ı ağırladı. Mücadeleyi Fransız ekibi 4-1'lik skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri; Kevin Volland (3), Milan Rodic kendisine kalesine kaydetti.

Kızılyıldız'ın tek golü Pesic'ten geldi. Bu sonuçla Monaco, Ferencvaros ile birlikte üst tura yükseldi. Monaco ve Ferencvaros, 10'ar puanla üst tura çıkarken, Trabzonspor, 9 puanla UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Grupta 6 puanda kalan Kızılyıldız ise Avrupa defterini kapattı.



Grupta oluşan puan durumu:

10- Ferencvaros

10- Monaco

9- Trabzonspor

6- Kızılyıldız