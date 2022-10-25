UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev!
Temsilcilerimizin Avrupa'daki hakemleri açıklandı!
Anlık Döviz Kuru takibi (25 Ekim Salı)
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