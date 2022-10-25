UEFA, Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında PSV ile Arsenal arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen'in AVAR olarak görev alacağını açıkladı.

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e perşembe günü oynanacak PSV-Arsenal maçında görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bitigen, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda ekibi PSV ile İngiliz temsilcisi Arsenal arasındaki müsabakada AVAR olarak görev yapacak.

İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello'nun düdük çalacağı karşılaşmada Alberto Tegoni ve Davide Imperiale yardımcı hakem olarak görevlendirildi. Müsabakanın dördüncü hakemi Antonio Rapuano, VAR hakemi ise Massimiliano Irrati olacak.