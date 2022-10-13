Dinamo Kiev - Rennes maçı | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Dinamo Kiev sahasında Rennes ile karşı karşıya geliyor. Dinamo Kiev - Rennes maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Dinamo Kiev sahasında Rennes ile karşı karşıya geliyor.



Dinamo Kiev - Rennes maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



DINAMO KIEV - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Rennes maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.





DINAMO KIEV - RENNES MAÇI İLK 11'LERİ



Dinamo Kiev: Neshcheret Tymchyk Zabarnyi Syrota Sydorchuk Shepelev Tsygankov Garmash Buyalsky Dubinchak Besedin



Rennes: Mandanda Theate Wooh Meling Ugochukwu Terrier Bourigeaud Majer Doue Muinga Assignon