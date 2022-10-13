Dinamo Kiev - Rennes maçı | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Dinamo Kiev sahasında Rennes ile karşı karşıya geliyor.
Dinamo Kiev - Rennes maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
DINAMO KIEV - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dinamo Kiev - Rennes maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.
DINAMO KIEV - RENNES MAÇI İLK 11'LERİ
Dinamo Kiev: Neshcheret Tymchyk Zabarnyi Syrota Sydorchuk Shepelev Tsygankov Garmash Buyalsky Dubinchak Besedin
Rennes: Mandanda Theate Wooh Meling Ugochukwu Terrier Bourigeaud Majer Doue Muinga Assignon