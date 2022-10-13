Dinamo Kiev 0-1 Rennes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Dinamo Kiev, sahasında Rennes'e 1-0 mağlup oldu.
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2022- 21:41
Fransız ekibinin golünü Wooh kaydetti.
Bu sonucun ardından Rennes puanını 10 yaparken, Dinamo Kiev ise puansız kaldı.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Rennes deplasmanda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Dinamo Kiev ise deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek