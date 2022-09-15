Real Socıedad - Omonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Socıedad - Omonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Real Sociedad ile Omonia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Omonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2022- 15:29