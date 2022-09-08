Union Berlin - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Union Berlin sahasında Union Saint Gilloise'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Union Berlin - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Union Berlin ile Union Saint Gilloise karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Union Saint Gilloise maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

UNION BERLIN - UNION SAINT GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin

Ronnow; Trimmel, Knoche, Jaeckel, Doekhi, Ryerson; Schafer, Khedira, Thorsby; Becker, Behrens

Union Saint Gilloise

Moris; Kandouss, Van der Heyden, Burgess; Nieuwkoop, Teuma, Lynen, Amani, Adingra; Boniface, Vanzeir