Omonia - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Omonia sahasında Sheriff Tiraspol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Omonia - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia - Sheriff Tiraspol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Omonia ile Sheriff Tiraspol karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Omonia - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OMONIA - SHERIFF TIRASPOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia - Sheriff Tiraspol maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

OMONIA - SHERIFF TIRASPOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Omonia

Fabiano; Matthews, Yuste, Miletic, Panayiotou; Felipe, Diskerud, Charalambous, Bachirou, Lecjaks; Hooper

Sheriff Tiraspol

Celeadnic; Guedes, Kiki, Radeljic, Kpozo; Badolo, Kyabou, Diop; Ouattara, Atiemwen, Rasheed