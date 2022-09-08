Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Manchester United sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Manchester United ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Real Sociedad maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

MANCHESTER UNITED - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Zürih

Brecher; Kryeziu, Omeragic, Aliti; Boranijasevic, Dzemaili, Selnaes, Conde, Guerrero; Tosin, Rohner

Arsenal

Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Vieira, Martinelli; Nketiah