HJK Helsinki - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında HJK Helsinki sabahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, HJK Helsinki - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında HJK Helsinki ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, HJK Helsinki - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HJK HELSINKI - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

HJK Helsinki - Sevilla maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

HJK HELSINKI - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

HJK Helsinki

Hazard; Raitala, Hoskonen, Halme; Browne, Lingman, Vaananen, Murilo; Hostikka, Abubakari, Tanaka

Sevilla

Silva; Montoya, Felipe, Pezzella, Moreno; Rodriguez, Guardado; Joaquin, Rodri, Canales; Jose