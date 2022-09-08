Freiburg - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Freiburg sahasında Karabağ konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Freiburg - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Manchester Freiburg ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Freiburg - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Karabağ maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

FREIBURG - KARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg

Flekken; Schmid, Ginter, Lienhart, Gunter; Hofler, Eggestein; Doan, Woo-yeong, Grifo; Petersen

Qarabag

Mahammadaliyev; Vesovic, Mustafazada, Huseynov, Bayramov; Richard, Romao; Kady, Ozobic, Zoubir; Owusu