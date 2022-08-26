Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, H Grubu'nda yer alacak. Bordo-maviller Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

KIZILYILDIZ'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinden biri olan Kızılyıldız'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sırbistan ekibinde teknik direktör Dejan Stankovic istifa ederek görevinden ayrıldı. Kızılyıldız'da yeni teknik direktör ise Milos Milojevic olduğu açıklandı.

Ayrılık sonrası açıklamada bulunan Stankovic, "Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdık. Kızılyıldız benim büyük aşkım ve bunu çok istiyorduk. Ancak olmadı. Görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama...