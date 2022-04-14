Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET) Barça'ya soğuk duş! İspanya'da turlayan Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede gülen taraf 3-1'lik flaş skorla Frankfurt oldu. Alman ekibine turu getiren golleri, penaltıdan Kostic (2) ve Maury kaydetti. Barça'nın sayıları ise Busquets ve Depay'dan geldi.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 00:00