UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maça, Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang ve Torres 11'iyle başladı.
Konuk ekip ise, Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada ve Borre 11'iyle sahada yer aldı.
İlk maçı 1-1 biten müsabakanın rövanşında gülen taraf 3-0'lık skorla Eintracht Frankfurt oldu.
Alman ekibinin zafer golleri 4. dakikada penaltıdan Kostic, 36'da Maury ve 67'de yine Kostic'ten geldi.
Frankfurt'ta N'Dicka 90+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Barça'nın sayıları ise 90+1'de Busquets ve 90+11'de penaltıdan Depay'dan geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt, yarı finalde West Ham ile eşleşti.