West Ham ile Lyon, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaştı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılıklı gollerin atıldığı zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. West Ham'ın golünü Jarrod Bowen kaydetti. Lyon'un golü Ndombele'den geldi.

WEST HAM 10 KİŞİ KALDI!

İngiliz ekibinde Cresswell 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 14 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.