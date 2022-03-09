Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Betis sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 11:10