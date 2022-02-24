UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Glasgow Rangers - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanş maçında Glasgow Rangers ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Glasgow Rangers - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GLASGOW RANGERS - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Glasgow Rangers - Dortmund maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.