UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Borussia Dortmund sahasında Rangers'ı konuk etti. Alman ekibi sahasında büyük bir şok yaşadı ve mücadeleden 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İskoç temsilcisi Rangers kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 4-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Tavernier, 41'de Morelos, 49. dakikada Lundstram ve 54.'te ise Zagadou (k.k) kaydetti. Dortmund'un golleri ise 51. dakikada Bellingham ve 82.'de Guerreiro'dan geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 24 Şubat Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak.