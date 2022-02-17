Atalanta 2-1 Olympiakos (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta evinde kazandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Atalanta, sahasında Olympiakos'u Djimsiti'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek tur için avantaj elde etti. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 01:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022- 01:14