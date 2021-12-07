07 Aralık 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Lazio - Galatasaray maçının hakemi Carlos del Cerro Grande oldu!

Lazio - Galatasaray maçının hakemi açıklandı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, E Grubu son karşılaşmasında İtalyan takımlarından Lazio ile kozlarını paylaşacak. Stadio Olimpico'da oynanacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande'nin yöneteceği duyuruldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile kozlarını paylaşacak.

Gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan müsabaka 9 Aralık Perşembe günü 23.00'te oynanacak. Lazio-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu. Zorlu karşılaşmada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

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