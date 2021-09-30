30 Eylül 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Real Sociedad 1-1 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya’da kazanan çıkmadı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Real SociedadUEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Sociedad'ın golü karşılaşmanın 53. dakikasında Merino'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü 16. dakikada Disasi kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta mücadeleri ile sürüyor. B Grubu ikinci maçında Real Sociedad sahasında Monaco'yu ağırladı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Sociedad'ın golü karşılaşmanın 53. dakikasında Merino'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü 16. dakikada Disasi kaydetti.

Bu skorla Real Sociedad puanını 2'ye, Monaco ise puanını 4'e yükseltti.

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