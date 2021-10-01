Ludogorets 0-1 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Kızılyıldız, deplasmanda Ludogorets'i Guelor Kanga'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Huvepharma Arena'da karşı karşıya geldi.
Konuk takım, rakibini 64. dakikada Guelor Kanga'nın attığı tek golle mağlup ederek ikinci haftayı galibiyetle kapattı.
Öte yandan ev sahibi ekipte Cicinho, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Kızılyıldız, 6 puanla zirvede yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Ludogorets ise 1 puanla 3. sırada kendine yer buldu.
F Grubu'ndaki bir diğer maçtaysa Braga, sahasında Midtjylland'ı 3-1 yendi.
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