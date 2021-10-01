01 Ekim 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Ludogorets 0-1 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kızılyıldız tek golle kazandı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Kızılyıldız, deplasmanda Ludogorets'i Guelor Kanga'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Huvepharma Arena'da karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 64. dakikada Guelor Kanga'nın attığı tek golle mağlup ederek ikinci haftayı galibiyetle kapattı.

Öte yandan ev sahibi ekipte Cicinho, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Kızılyıldız, 6 puanla zirvede yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Ludogorets ise 1 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

F Grubu'ndaki bir diğer maçtaysa Braga, sahasında Midtjylland'ı 3-1 yendi.

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