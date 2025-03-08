Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MAÇ 11'LERİ:

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Abdürrahim, Erdal, Kaluzinski, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Berkay, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Sowe

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ANTALYASPOR İLE RİZESPOR ARASINDA 33. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Rizespor 33. kez rakip oluyor. Daha önce oynanan 32 maçın 12'sinde Akdeniz ekibi kazanırken, 11 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.