Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Akdeniz temsilcisi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Zorlu karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Onvo Antalyaspor oldu.

Akdeniz temsilcisinin galibiyet golleri 90 ve 90+7. dakikalarda Adolfo Gaich'ten geldi. Karadeniz ekibinin tek sayısını ise 59. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla Onvo Antalyaspor 33 puanla 9. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 33 puanla 8. sırada kaldı.

Çaykur Rizespor ligde gelecek hafta Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Onvo Antalyaspor ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

21'inci dakikada Antalyaspor'da Safuri'nin kazanılan serbest vuruşu orta olarak ceza alanı içerisine açmasıyla topa iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Akintola'nın altı pasın hemen dışına doğru verdiği pasında topa vuran Ali Sowe'nin vuruşunu kaleci Kenan Piric ayaklarıyla kurtardı.

34'üncü dakikada sol kanattan Van de Streek'in pasını alan Kaluzinski'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

44'üncü dakikada savunmadan aldığı topla çalımlarla ceza sahası dışına kadar gelen Veysel Sarı'nın pasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

53'üncü dakika da Samudio'nun penaltı noktasına ortasına iyi hareketlenen Van de Streek'in gelişine vole vuruşu üstten dışarıya gitti.

59'uncu dakikada sol kanattan savunmanın arkasına atılan pası kontrol eden Hojer, altı pas içerisinde bomboş durumda olan Sowe pasını verdi. Sowe, kaleciyi de geçen topa dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.0-1.

62'nci dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Kaluzinski'nin pasını alan Van de Streek'in vuruşunu kaleci Tarık ayaklarıyla kurtardı.

78'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına Taha Şahin'in yerden gönderdiği topu önünde bulan Zeqiri'nin sert vuruşunu kaleci Piric, ayaklarıyla kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Sowe topu kaleye göndermeye çalışsa da Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

80'inci dakikada Berkay Özcan'ın sol kanattan arka direğe doğru ortasında bomboş durumda olan Ali Sowe'un gelişine vuruşunu kaleci Piric aynı güzellikle kurtararak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

87'nci dakikada Rizespor'da Taha Şahin topu uzaklaştırmak isterken son anda Gaich topa müdahale etti. Bu esnada meşin yuvarlak Taha'nın eline çarpınca Antalyaspor penaltı bekledi. Topun oyun alanın dışına çıkmasının ardından maçın hakemi Cihan Aydın VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90'ıncı dakikada penaltıda topun başına geçen Gaich yerden sert vuruşla topu filelere gönderdi.1-1.

90+8'inci dakikada Abdurrahim Dursun'un yerden ceza alanı içerisine ortasına Thalisson ayak koydu. Altı pas içerisinde boşta kalan topu önünde bulan Gaich'in dokunuşunda top filelere gitti.2-1.

Mücadele 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.