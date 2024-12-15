Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 45+1. dakikada Sander van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen'den geldi.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Bu karşılaşmayla birlikte Antalyaspor, evinde oynadığı üst üste 4. maçını da kazandı ve Süper Lig'de 21 puanla 8. sıraya yükseldi. Antalyaspor, evinde en son 19 Ekim tarihinde Galatasaray'la oynadığı karşılaşmayı kaybetmişti. Kayserispor ise 15 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak, Kayserispor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Soner Dikmen (Dk. 84 Erdal Rakip) , Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 76 Safuri), Larsson (Dk. 84 Townsend), Gaich (Dk. 64 Samudio)

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Ramazan Civelek), Karimi, Bourabia (Dk. 87 Talha Sarıarslan), Baran Ali Gezek (Dk. 64 Nazon), Boa Morte, Bahoken (Dk. 71 Ackah)

Goller: Dk. 45 Van de Streek, Dk. 74 Soner Dikmen (Onvo Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Baran Ali Gezek, Dk. 59 Bourabia, Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt (Onvo Antalyaspor)