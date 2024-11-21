Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE ALEX'iN SÖZLERİ:

"KALİTELİ GENÇLER VAR"

Genç oyunculara hakettikleri şansı vermek istiyoruz. Ben oyuncularıma şans verirken isim ya da yaşlarına değil kalitelerine bakıyorum. Bu açıdan zaten kadroda bulunan hemen her futbolcu bir şekilde süre aldı. Yaklaşık 6 aydır buradayım. U15'ten U19'a kadar kaliteli ayaklar var burada. Hepsine de zamanla şans vermek isterim.

"G.SARAY VE F.BAHÇE..."

Türkiye'den ayrılmamın üzerinden 12 yıl geçti. Bu süre zarfında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bütçeleri ile Anadolu takımları arasındaki fark daha çok açıldı. Buna rağmen Anadolu'da da kaliteli ayaklara sahip futbolcular var.

"İNSANIN OLDUĞU YERDE HATA OLUR"

Bugün kalkıp Brezilya'ya gitsek aynı konular konuşuluyor. İtalya'da da aynı. Hakemler de hata yapabilir. İnsanın olduğu yerde hata olur. Hakemleri değişmek yerine onları nasıl değiştirebiliriz ona bakmak lazım.

"YAPIYA İNANMIYORUM"

Benim düşünceme göre hakem sahaya çıkıyor elinden geleni yapıyor ve evine dönüyor. Hakemin provoke ettiğini düşünmüyorum. Yapı olduğuna inanmıyorum.

Bazılarının böyle düşünmesini anlayabiliyorum. Ama benim düşünceme göre hakem yapabildiğinin en iyisini yapıp evine dönüyor.

MOURINHO'NUN F.BAHÇE İÇİN SİZİ ADAY GÖSTERMESİ HAKKINDA...

"Teşekkürlerimi sunarım. Kendisi farklı ülkelerde şampiyon olmuş bir isim düşünceleri güzel teşekkür ederim kendisine."

"OKAN BURUK'U TAKİP EDİYORUM"

Okan Buruk'u ve başarılarını takip ediyorum. Sadece Galatasaray'da değil önceki takımlarında da takip ettim. İyi oyuncuları da var. İyi bir ivme yakaladılar. Son 2 sezonda şampiyon olmak kolay değil tabii ki. Geçen sezonda Fenerbahçe ile başa baş gidip son haftada şampiyonluğunu ilan ettiler. Galatasaray'ın iyi bir tarihi var.

GABRIEL SARA HAKKINDA

Sara'yı çocukluğundan takip ediyorum. Galatasaray'da başarı elde edeceğini biliyordum. Bu katkıları şaşırtmış olabilir ama bizim için sürpriz değil bunu biliyorduk.