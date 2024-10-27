Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisinde mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 4 maç aradan sonra galip gelen Antalyaspor puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
3'üncü dakikada Antalyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Kaluzinski'nin ortasında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.
25'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ortasına iyi yükselen Hwang'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0
40'ıncı dakikada Antalyaspor kendi sahasından çıkmaya çalıştığı sırada Alanyaspor'da Hwang, Veysel Sarı'dan topu kaparak ceza sahası içerisine koşan Augusto'ya gönderdi. Augusto'nun şutunu Petrusenko araya girerek kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi Alanyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.
53'üncü dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Augusto'nun, ceza sahasına girip arka direğe gönderdiği topu Antalyaspor'da Veysel Sarı araya girerek uzaklaştırdı.
62'nci dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Larsson'un merkezden gönderdiği pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Djenepo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
75'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson, merkezden geliştirdiği atakta savunma arkasına sarkan Gaich'i topla buluşturdu. Gaich'in topu sürerek ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşta top ağları havalandırdı: 1-2
Mücadelede 2-1 Antalyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.