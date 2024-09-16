Süper Lig ekibi Antalyaspor yeni transferini duyurdu. Akdeniz ekibi Hırvatistan ekibi NK Istra 1961'dan 26 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko'yu renklerine bağladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Antalyaspor'un sosyal medya paylaşımında "Antalyasporumuz, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
🔥 Hoş Geldin Oleksandr Petrusenko Antalyasporumuz, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#Antalyaspor pic.twitter.com/Eq4CsacXYp— Antalyaspor (@Antalyaspor) September 16, 2024