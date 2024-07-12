Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen kadrosuna takviyelerini sürdürüyor. Daha önce kaleci Kenan Piric ve orta saha oyuncusu Soner Dikmen ile ön sözleşme imzalayan Antalyaspor, üçüncü transferini duyurdu. Kırmızı beyazlı takım, bonservisi Belçika'nın Standard Liege takımında bulunan Malili kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza törenine Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil katıldı.

SİNAN BOZTEPE: GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK

Başkan Sinan Boztepe, bu senenin üçüncü imzasını Djenepo'ya attırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Daha önce kalemizi Kenan Piric'e emanet ettik, orta sahamızı da Soner Dikmen ile güçlendirdik. Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü artıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık. Bu imzanın hem camiamıza hem de futbolcumuza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

DENİZ ALİ YEŞİL: TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK

Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise "Antalya dünyanın en güzel şehri ve Türkiye'nin pırlantası. Böyle bir şehre ve bu şehrin en büyük markası Antalyaspor'a yakışan futbolcularla takımımızı güçlendiriyoruz. Kiralık olarak anlaşmamıza rağmen uzun yıllar aramızda olmasını diliyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki sezon seyir zevki yüksek bir takımla taraftarımızın karşısında olacağız. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transferlerimiz devam edecek" diye konuştu.

MOUSSA DJENEPO: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Kırmızı-beyazlı ekipte 12 numaralı formayı giyecek olan Moussa Djenepo, Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri her şey mükemmeldi. Bu muhteşem kulübün bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah bu sene elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benim buraya gelmeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sözlerini Türkçe 'Seversin' diyerek noktalayan Moussa Djenepo, imza töreninin ardından objektiflere 'Akrep' işareti yaparak poz verdi. (DHA)