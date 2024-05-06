Sergen Yalçın resmen açıkladı! Takımdan ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor evinde Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Benimle ilgili sürekli asparagas haberler çıkıyor. Çalıştığımız her yerde düzgün çalışıyoruz. Sürekli bu haberler çıkıyor, ben tesiste kalıyorum burada. Bilmeden araştırmadan soruşturmadan böyle haberler... Çok ayıp şeyler bunlar. Burada göreve başladıktan sonra işler istediğimiz gibi gitmedi. Transfer tahtamız kapalı, oyuncularımız gitti. Çok dar bir kadromuz var. Yönetim bana geldiğinde bu seneyi kümede kalarak geçirelim demişti, ekonomi toparlanırsa önümüzdeki seneye de bakarız demiştim. Ama tabii kolay değil. Geçen hafta yaptığımız toplantıda çok dostane konuşmalar oldu. Herkesin kendine göre hedefleri var. Ben ve ekibim gününde alıyoruz ödemelerimizi. Ben önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım. Son 3 maç buradayım ama sonra yollarımız ayrılacak. Güzel bir birlikteliğimiz oldu."

"Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası."