Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi sona eriyor. Ekim 2021'den bu yana Akdeniz kulübünü çalıştıran genç teknik direktörün yeni rotası belli oldu. İşte detaylar...

2021 yılında göreve başlayan Nuri Şahin, Antalyaspor'a veda etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, Bundesliga'da mücadele eden Borussia Dortmund ile her konuda anlaşma sağladı.

Buna göre Nuri Şahin, futbola başladığı kulüp olan Borussia Dortmund için sezon sonuna kadar antrenör olarak çalışacak. Bu esnada pro lisansını alacak Şahin, sonraki 4 yılda ise Edin Terzic'in yerine takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenecek.

Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, Antalyaspor'daki birikmiş alacaklarından da vazgeçti.

Antalyaspor'un başına 5 Ekim 2021'de geçen Nuri Şahin, bu sürede 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 yenilgi gördü. Bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de yenilgi aldı.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin 5 Eylül 1988'de Almanya'da dünyaya geldi. 1994'te altyapı kariyerine başlayan Nuri Şahin, 2001-2005 yılları arasında Borussia Dortmund altyapısında forma giydi. 2005'te A takıma yükselen Şahin, Dortmund ile yollarını 2011'de ayırdı. Nuri Şahin kariyerinde Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor forması giydi. A Milli Takım forması da giyen Nuri Şahin, Ekim 2021'de Antalyaspor'u çalıştırmaya başladı ve Akdeniz ekibindeki başarılı sürecin ardından Borussia Dortmund'a transfer oldu.