Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bitexen Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Bitexen Antalyaspor 7. dakikada Veysel Sarı ve 13. dakikada Adam Buksa'nın golleriyle Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü 42. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Antalyaspor'da Erdal Rakip müsabakanın 45+3. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Puanını 23'e çıkan Antalyaspor 7. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Güray Vural), Erdal Rakip, Saric (Dk. 87 Van de Streek), Jehezkel (Dk. 65 Naldo), Safuri (Dk. 46 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 46 Kaluzinski), Buksa
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli (Dk. 70 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 85 Sturaro), Shukurov (Dk. 46 Rohden), Mendes (Dk. 85 Lasagna), Eysseric, Can Keleş (Dk. 70 Serdar Dursun), Güven Yalçın
Goller: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Veysel Sarı, Dk. 54 Jehezkel, Dk. 67 Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+3 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 6 Shukurov, Dk. 22 Güven Yalçın, Dk. 30 Levent Mercan, Dk. 57 Biraschi, Dk. 75 Rohden, Dk. 90+2 Ceccherini, Dk. 90+5 Sturaro (VavaCars Fatih Karagümrük)